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Военная операция на Украине ,  
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Сослуживец Блиновского опроверг его задержание в зоне военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело инстаблогеров
Алексей Блиновский (справа)
Алексей Блиновский (справа) (Фото: ТАСС)

Информация о задержании в зоне спецоперации Алексея Блиновского — мужа находящейся под судом блогера Елены Блиновской — не соответствует действительности. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил бывший адвокат Эльман Пашаев, который служит с Блиновским вместе в одной бригаде.

Ранее «РИА Новости» и Mash сообщили, что Блиновского задержали. Муж Блиновской за четыре месяца после ухода на военную операцию ни разу не явился к следователю, писали «РИА Новости».

«Блиновский не задержан. Это неправда, он продолжает службу», — сообщил Пашаев.

По словам Пашаева, Блиновского исключили из базы данных разыскиваемых. Юрист служит с Блиновским в одном подразделении, адвокат отправился в зону военной операции весной 2023 года.

РБК обратился к Пашаеву за комментарием.

Мужа Блиновской задержали в зоне военной операции
Общество
Алексей Блиновский

Основательницу «Марафонов желаний» задержали в апреле 2023 года. Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, она не уплатила более 900 млн руб. налогов в бюджет. 1 августа 2024 года прокуратура утвердила обвинения в отношении блогера, а 6 августа уголовное дело против нее поступило в суд.

Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве супруге в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Как писал ТАСС, он полностью отрицает вину.

Муж блогера в середине апреля заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции. В конце июня его объявили в розыск.

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Мужа блогера Елены Блиновской задержали в зоне военной операции

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Теги
Военная операция на Украине Елена Блиновская Эльман Пашаев
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