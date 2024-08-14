Суд продлил арест Блиновской на полгода
Савеловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской на шесть месяцев — до 2 февраля 2025 года, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Также был продлен срок наложенного на имущество ареста и отказано в удовлетворении ходатайства защиты о возвращении уголовного дела прокурору. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Блиновской вменяют ч. 2 ст. 198 (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (отмывание денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем). Максимальное наказание по ним — лишение свободы на срок три и пять лет соответственно.
сообщала об аресте активов Блиновской на сумму 64 млрд руб.
По версии следствия, блогер дробила свой бизнес (онлайн-курсы, марафоны личностного роста и др.) с целью применения упрощенной схемы налогообложения, однако ее ежегодные доходы превышали установленный законодательством лимит в 150 млн руб. По данным ФНС, общий долг Блиновской по налогам и штрафам составил 1,4 млрд руб., чистая налоговая задолженность — 817 млн руб. По словам Сальниковой, перед судебным заседанием 14 августа было погашено около 230 млн руб.
В июне 2024 года Блиновская подала заявление о банкротстве.
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