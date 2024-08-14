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Дело инстаблогеров ,  
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Суд продлил арест Блиновской на полгода

Суд продлил арест Елены Блиновской до 2 февраля
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Дело инстаблогеров
Срок пребывания Елены Блиновской в СИЗО продлили до 2 февраля 2025 года, судебное слушание проходило в закрытом режиме. ФНС оценивала задолженность блогера перед государством в 1,4 млрд руб.

Суд продлил арест Блиновской на полгода
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Савеловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской на шесть месяцев — до 2 февраля 2025 года, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Также был продлен срок наложенного на имущество ареста и отказано в удовлетворении ходатайства защиты о возвращении уголовного дела прокурору. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Блиновской вменяют ч. 2 ст. 198 (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (отмывание денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем). Максимальное наказание по ним — лишение свободы на срок три и пять лет соответственно.

Долг Блиновской государству до начала суда оценили в ₽1,2 млрд
Общество
Елена Блиновская
Блогера задержали весной 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией, сначала ее поместили под домашний арест, но из-за нарушений его условий изменили меру пресечения на заключение под стражу. Сроки ее пребывания в СИЗО неоднократно продлевали, последний раз — до 16 августа. Адвокат Наталия Сальникова сообщала об аресте активов Блиновской на сумму 64 млрд руб.

По версии следствия, блогер дробила свой бизнес (онлайн-курсы, марафоны личностного роста и др.) с целью применения упрощенной схемы налогообложения, однако ее ежегодные доходы превышали установленный законодательством лимит в 150 млн руб. По данным ФНС, общий долг Блиновской по налогам и штрафам составил 1,4 млрд руб., чистая налоговая задолженность — 817 млн руб. По словам Сальниковой, перед судебным заседанием 14 августа было погашено около 230 млн руб.

В июне 2024 года Блиновская подала заявление о банкротстве.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Москва Елена Блиновская арест Савеловский суд уголовное дело налоги
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