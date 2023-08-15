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Генпрокурор поручил проверить заправки в Дагестане после взрыва

Генпрокурор Краснов поручил проверить заправки в Дагестане после взрыва

Генпрокурор поручил проверить заправки в Дагестане после взрыва
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Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозапровочных станций в Дагестане, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

«В связи с чрезвычайным происшествием в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы, Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве проверят соблюдение градостроительных нормативов при размещении взрыво- и пожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе рядом с жилыми домами, школами, детскими садами и лечебными учреждениями.

Воронка и разгром автозаправки: последствия взрыва в Махачкале
Фотогалерея 

Проверить заправки в Дагестане Краснов поручил после взрыва на АЗС в Махачкале 14 августа. В результате взрыва погибли 35 человек, еще 75 пострадали.

Материал дополняется.

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Теги
Дагестан Генпрокуратура Махачкала автозаправки