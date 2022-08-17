Ученые назвали страны с наибольшими шансами пережить ядерную войну

Даже в случае локальной ядерной войны между Индией и Пакистаном среднее глобальное потребление калорий сократится на 7% в течение пяти лет конфликта, а в самом масштабном сценарии — полномасштабном ядерном противостоянии между США и Россией — этот показатель упадет примерно на 90% через три-четыре года после начала войны. К такому выводу пришли американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

Они смоделировали несколько сценариев гипотетического ядерного конфликта и его влияния на урожайность основных сельскохозяйственных культур (кукуруза, рис, яровая пшеница и соя) в каждой стране, а также на животноводство и рыболовство.

Снижение урожая будет наиболее серьезным в странах в средних средних и высоких широтах, включая основные страны-экспортеры, такие как Россия и США, что может привести к экспортным ограничениям и вызвать серьезные сбои в зависящих от импорта странах Африки и Ближнего Востока.

Меньше всего пострадают Австралия и Новая Зеландия, однако они могут столкнуться с потоком беженцев из стран Азии и других государств.

В случае ядерной войны бомбы вызвали бы огненные бури, выбросив большое количество сажи в верхние слои атмосферы, которая распространилась бы по всему миру и быстро охладила планету. Выбросы сажи нарушвт климат Земли. В случае гипотетической войны между США, их союзниками и Россией может образоваться более 150 тераграммов сажи.

Материал дополняется