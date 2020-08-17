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Медиков привьют от COVID-19 параллельно с третьим этапом тестов вакцины

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Прививки от COVID-19 медицинским работникам сделают параллельно с проведением третьего, или пострегистрационного этапа исследований вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, зарегистрирована «на условиях». В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщил, что третий этап исследований вакцины «Спутник V» может начаться в течение семи—десяти дней, после того, как протокол испытаний утвердит Минздрав.

По словам Гинцбурга, третий этап испытаний вакцины пройдет в Московском регионе, поскольку здесь «есть абсолютно вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести не только вакцинацию, но и учет».

«Это будет несколько десятков тысяч человек. Сейчас, так как это стоит немалых денег, уточняется финансовая часть и прочее», — сообщил глава Центра Гамалеи.

Материал дополняется.

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