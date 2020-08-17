Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс.

Страна занимает первое место в мире по количеству умерших после заражения людей. Также в США COVID-19 подтвердили у 5,4 млн человек

В США число смертей после заражения коронавирусом превысило отметку 170 тыс., следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего после начала пандемии в стране умерли 170 019 человек.

США занимают первое место в мире по этому показателю. За ними идут Бразилия, где было зафиксировано 107 852 смерти, и Мексика с 56 543 летальными исходами. Всего в мире, по данным университета, скончались 773 649 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

Также с начала пандемии в США выявили 5,4 млн случаев заражения вирусом, больше чем в любой другой стране. На втором месте Бразилия с 3,3 млн зараженных, на третьем — Индия, где коронавирус выявили у 2,5 млн человек, четвертое место занимает Россия с 922,8 тыс. заболевших (данные оперативного штаба на утро 16 августа) и пятое — ЮАР (587,3 тыс.). Общее число зарегистрированных заражений в мире — 21,5 млн.

Первый официальный прогноз по смертности от коронавируса в США Белый дом представил в начале апреля. Тогда эксперты сообщили, что при неблагоприятном развитии событий потери могут составить до 2,2 млн человек. При этом они оговорились, что считают более вероятным число в диапазоне от 100 до 240 тыс. человек.