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Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США

Число умерших может оказаться ниже отметки в 100 тыс. Ранее такие прогнозы делали власти и эксперты Белого дома. Президент США также отметил, что страна приближается к пику заболеваемости
Фото: Brian Snyder / Reuters

Количество человек, умерших от коронавируса в США, будет «значительно меньше», чем 100 тыс., как предсказывалось ранее, сообщил президент США Дональд Трамп. Его цитирует телеканал Fox News.

Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс. в случае, если ограничительные меры властей будут выполняться.

«Я думаю, [смертность] будет существенно ниже этих цифр. Среди этого горя и боли мы видим признаки этого и видим их очень четко. Во многом это связано с нашей агрессивной политикой по спасению жизней», — сказал Трамп во время брифинга.

Он также сказал, что некоторые штаты, например Нью-Йорк, где зарегистрировано наибольшее число заражений, недавно сообщили об уменьшении количества случаев госпитализации. Кроме того, по всей стране количество новых заражений уменьшается и это, считает президент, говорит о том, что страна приближается к пику заболеваемости. Трамп также добавил, что ситуация в городах Детройт и Новый Орлеан сейчас стабилизируется.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано 18 586 смертей от коронавируса. Уровень смертности наиболее высок в Нью Йорке (5 820), а также в штатах Нью Йорк и Нью Джерси. По этому показателю США занимают второе место в мире, больше человек скончалось только в Италии (18 849).

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
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Количество инфицированных людей в США достигло отметки 496 535 с начала пандемии. Это самый высокий показатель среди всех стран.

В четверг, 9 апреля, в стране был зафиксирован суточный рекорд по количеству смертей пациентов с коронавирусом — 1973 человека. Одновременно был установлен суточный рекорд и для Нью-Йорка — 779 человек.

На этой неделе Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в недостаточности усилий для предотвращения пандемии в США. Он считает, что ВОЗ слишком много внимания уделила Китаю, откуда начал распространяться вирус, и слишком мало — США. Президент также раскритиковал рекомендации, которые давала организация, в частности, он упомянул о том, что ВОЗ советовала ему не закрывать границу с КНР. «Зачем они давали такие безграмотные рекомендации? ..», — сказал президент США.

Он заявил, что Вашингтон может пересмотреть политику финансирования ВОЗ.


 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Дональд Трамп, смертность
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