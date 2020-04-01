Эксперты Белого дома заявили о возможности 2,2 млн смертей из-за вируса

Смертность от коронавируса в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации, заявили эксперты, входящие в группу по координации усилий по борьбе с инфекцией при администрации президента, сообщает The New York Times.

Во вторник во время брифинга в Белом доме прошла презентация текущей ситуации с вирусом в стране. Как сообщает CNN, презентация стала первым случаем за все время борьбы с коронавирусом, когда администрация президента представила официальные прогнозы по уровню смертности.

По данным экспертов, передает The New York Times, смертность на уровне 2,2 млн человек может угрожать США, если для борьбы с вирусом ничего не будет сделано.

Более вероятными потерями члены группы посчитали смертность на уровне 100 — 240 тыс. человек. Такое развитие ситуации может ожидать страну если ограничения, введенные властями, будут соблюдаться.

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