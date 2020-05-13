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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые из США дали новый прогноз смертности от коронавируса в стране

Число жертв коронавирусной инфекции в США к августу может составить 147 тыс. человек. Такой прогноз дал директор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мюррей, передает CNN.

«Когда мы начинали делать прогнозы, то предполагали, что все штаты будут в следовать новозеландской модели. Она заключается в том, чтобы поддерживать социальное дистанцирование, пока распространение вируса не достигнет очень низкого уровня», — заявил Мюррей.

По словам ученого, этого не произошло — власти штатов смягчают ограничения, люди выходят из социального дистанцирования. «Я думаю, цифры будут расти, если люди не будут осторожны, не будут носить маски, если мы не нарастим тестирование и не улучшим систему отслеживания контактов», — добавил Мюррей.

В США количество умерших пациентов с COVID-19 превысило 80 тыс.
Общество
Фото: Marco Bello / Reuters

Ранее в мае институт предсказывал 134 тыс. смертей от COVID-19 в Соединенных Штатах, что было вдвое больше предыдущих прогнозов. Такой резкий рост смертности ученые объясняли повышением мобильности американцев из-за ослабления карантинных мер.

По данным университета Джона Хопкинса, к 5:00 мск 13 мая в США было выявлено 1,369 млн зараженных коронавирусом. Более 82 тыс. человек умерли, 230 тыс. выздоровели. Лидером по числу жертв от COVID-19 остается Нью-Йорк — там умерли более 27 тыс. американцев.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, США, смертность
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В США количество умерших пациентов с COVID-19 превысило 80 тыс.
Общество
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