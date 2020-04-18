Трамп изменил оценку возможного числа жертв COVID-19 в США

По мнению властей, число умерших от последствий коронавирусной инфекции в стране составит 60-65 тыс. В Белом доме ранее спрогнозировали более 200 тыс. смертей

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Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США, по оценкам властей, может составить 60-65 тыс. человек. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил президент Дональд Трамп.

Специалисты Белого дома ранее предположили, что в случае, если граждане будут соблюдать установленные властями ограничительные меры, вероятный уровень смертности от коронавируса составит до 240 тыс. Впоследствии Трамп заявил, что количество умерших в Соединенных Штатах будет «значительно меньше», чем 100 тыс.

По словам американского лидера, скорректировать прогноз в сторону уменьшения позволили усилия, которые принимаются в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, в США подтвердили 699 тыс. случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались 36,7 тыс. человек. В настоящий момент страна находится на первом месте в мире по этим показателям.