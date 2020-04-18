Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков Общество, 04:32 Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Серпухове Общество, 03:52 Врач оценил эффективность бани при лечении коронавируса Общество, 03:41 Трамп изменил оценку возможного числа жертв COVID-19 в США Политика, 03:36 СМИ узнали о планах Google выпустить «умную» дебетовую карту Технологии и медиа, 03:05 Трамп пообещал выделить на поддержку фермеров $19 млрд Политика, 02:51 В Ингушетии начались поиски пропавшей четырехлетней девочки Общество, 02:49 Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить во время эпидемии Общество, 02:31 Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19 Общество, 02:03 Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек Общество, 01:38 Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом Общество, 01:27 Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом Общество, 01:10 Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля Общество, 01:01 МВД Украины в случае скопления людей на Пасху будет задействовать спецназ Общество, 00:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

Трамп изменил оценку возможного числа жертв COVID-19 в США

По мнению властей, число умерших от последствий коронавирусной инфекции в стране составит 60-65 тыс. В Белом доме ранее спрогнозировали более 200 тыс. смертей
Фото: Alex Brandon / AP

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США, по оценкам властей, может составить 60-65 тыс. человек. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил президент Дональд Трамп.

Специалисты Белого дома ранее предположили, что в случае, если граждане будут соблюдать установленные властями ограничительные меры, вероятный уровень смертности от коронавируса составит до 240 тыс. Впоследствии Трамп заявил, что количество умерших в Соединенных Штатах будет «значительно меньше», чем 100 тыс.

По словам американского лидера, скорректировать прогноз в сторону уменьшения позволили усилия, которые принимаются в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу
Общество

Как следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, в США подтвердили 699 тыс. случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались 36,7 тыс. человек. В настоящий момент страна находится на первом месте в мире по этим показателям.

Тем не менее, 16 апреля американский лидер сообщил, что страна преодолела пик по числу случаев коронавируса. Он также пообещал объявить о мерах, ослабляющих ограничения из-за пандемии.

7 апреля Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае. По его мнению, действия организации способствовали «дезинформации» Китая о коронавирусе COVID-19, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло бы быть в противном случае. В связи с этим он объявил о приостановке финансирования ВОЗ. По словам американского лидера, США ежегодно вносили в бюджет организации от $400 млн до $500 млн.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter