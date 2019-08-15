Французские эксперты подключатся к расследованию жесткой посадки А321

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в расследовании инцидента с самолетом A321 «Уральских авиалиний», совершившим аварийную посадку в Подмосковье.

Трое специалистов бюро вместе с консультантами Airbus и CFM International прибудут на место происшествия в пятницу, 16 августа, уточняется в Twitter-аккаунте организации.

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа выполнял рейс по маршруту из Москвы в Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они остались живы. Вскоре после вылета самолет столкнулся со стаей чаек, что вызвало отказ двигателей. Командир экипажа принял решение совершить жесткую посадку в кукурузное поле недалеко от аэропорта.

В результате аварийной посадки пострадали 75 человек. Управляющая компания аэропорта Жуковский сообщила, что всем пассажирам выплатят компенсации по 100 тыс. руб. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился представить к госнаградам пилотов лайнера.