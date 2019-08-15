Пассажиры Airbus А321 описали посадку самолета на кукурузное поле

При взлете в аэропорту Жуковский Airbus 321, который позднее совершил жесткую посадку в кукурузном поле, чувствовалась вибрация правого двигателя, сообщил РБК пассажир Артемий Поляков.

«Все начало происходить во время взлета. Большинство пассажиров почувствовали, что вибрация именно в правой стороне. Казалось, что правый двигатель не работает», — сказал он, добавив, что сразу после этого самолет приступил к снижению.

«Тряска была [в салоне самолета], конечно. Я птиц видела, но не на ближнем расстоянии. Вы сидите в самолете, смотрите в иллюминатор, и птица для вас кажется просто белой точкой. Когда мы уже начинали лететь вниз, в салоне дым был небольшой, не как при пожаре», — описала РБК происходившее пассажирка Ирина Усачева.

Экипаж самолета при аварийной посадке действовал профессионально, считают опрошенные РБК пассажиры. «К экипажу вообще вопросов нет, молодцы, все организовали. Достаточно быстро все произошло, открылись аварийные люки. Один мужчина запаниковал, я так поняла, что он просто спрыгнул из аварийного люка, по-моему, он попал в больницу. Нас всех быстренько вывели», — рассказала Усачева.