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Посадка А321 в поле ,  
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Пассажиры Airbus А321 описали посадку самолета на кукурузное поле

При взлете в аэропорту Жуковский Airbus 321, который позднее совершил жесткую посадку в кукурузном поле, чувствовалась вибрация правого двигателя, сообщил РБК пассажир Артемий Поляков.

«Все начало происходить во время взлета. Большинство пассажиров почувствовали, что вибрация именно в правой стороне. Казалось, что правый двигатель не работает», — сказал он, добавив, что сразу после этого самолет приступил к снижению.

«Тряска была [в салоне самолета], конечно. Я птиц видела, но не на ближнем расстоянии. Вы сидите в самолете, смотрите в иллюминатор, и птица для вас кажется просто белой точкой. Когда мы уже начинали лететь вниз, в салоне дым был небольшой, не как при пожаре», — описала РБК происходившее пассажирка Ирина Усачева.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

Экипаж самолета при аварийной посадке действовал профессионально, считают опрошенные РБК пассажиры. «К экипажу вообще вопросов нет, молодцы, все организовали. Достаточно быстро все произошло, открылись аварийные люки. Один мужчина запаниковал, я так поняла, что он просто спрыгнул из аварийного люка, по-моему, он попал в больницу. Нас всех быстренько вывели», — рассказала Усачева.

«Посадка прошла наиболее удачно из вообще возможных вариантов, благодаря профессионализму пилотов и действиям экипажа, который проявил героизм и помог всем эвакуироваться вовремя», — считает Поляков.

Общество
Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

Самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский утром 15 августа. На взлете самолет столкнулся со стаей чаек, птицы попали в оба двигателя. Двигатель самолета загорелся, после чего экипаж принял решение садиться на кукурузное поле рядом со взлетно-посадочной полосой. Позднее в «Уральских авиалиниях» объяснили, что у самолета отказали силовые установки.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При посадке самолет получил значительные повреждения, однако погибших в результате происшествия нет. За помощью к медикам обратились 55 человек.

Теги: Посадка A321 в поле, пассажиры, новости РБК
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