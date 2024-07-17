В Москве задержали владельца торговой точки, где люди отравились шаурмой

На севере Москвы 17 человек отравились шаурмой, у них выявили сальмонеллез. СК провел проверки в трех торговых точках, владельца одной из них задержали. Сотрудники работали там без трудового договора

Фото: Skmoscowgsu / Telegram

Силовики задержали владельца точки быстрого питания на севере Москвы после того, как 17 человек получили пищевое отравление, сообщает столичное управление Следственного комитета.

Сотрудники точки работали незаконно, без составления трудового договора, передает СК. Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Задержанный не признал вину.

СК ранее сообщал, что у пострадавших выявили сальмонеллез, их доставили в больницы. Проверки проводились в трех торговых точках на Дмитровском шоссе.

Как передавал телеграм-канал Mash, часть пострадавших — трудовые мигранты, которые жили в хостеле «Окей», они отравилась шаурмой из ближайшей палатки.

В администрации хостела сообщили изданию MSK1, что у всех были одинаковые симптомы: боль в животе и рвота — и исключили, что причиной отравления могла стать водопроводная вода.

В середине июня жители ряда российских регионов начали обращаться к медикам с симптомами ботулизма. СК завел несколько уголовных дел, а Роспотребнадзор не рекомендовал есть салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорт». Глава ведомства Анна Попова сообщала, что пострадали 417 человек в 11 регионах, двое умерли. Гендиректора «Локал китчен» Антона Лозина, главу отдела качества Елену Машкову и директора компании — производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина отправили под домашний арест, а повара «Савон-К» Карима Норматова — в СИЗО.