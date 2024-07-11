Попова назвала причину вспышки ботулизма в России

Фасоль для салатов, которые стали причиной вспышки ботулизма, доставляли из-за рубежа, после приготовления были нарушены нормы хранения, а блюда готовили в нелегальном цехе, сообщила Попова. Всего пострадали 417 человек

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Согласно результатам эпидемиологического расследования, нарушение «всех возможных правил и требований» привело к приготовлению продукта, который стал причиной вспышки ботулизма в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент РБК.

Всего в результате пострадали 417 человек в 11 российских субъектах, двое из них умерли, рассказала она. При обходе адресов были выявлены 243 человека с ботулизмом, которые не обратились к врачам самостоятельно.

По словам Поповой, фасоль, которую использовали при приготовлении салатов, которые стали причиной заражения, покупали за рубежом, затем ее отваривали и «вакуумировали каким-то непонятным образом». В целом салат с фасолью, который стал причиной заражения ботулизмом, был в 2882 заказах. Его готовили в цехе сервиса доставки готовой еды «Кухни на районе», который не был зарегистрирован в реестре, отметила глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что общий уровень кишечных инфекций в России за последние годы снижается, но число вспышек растет.

В середине июня жители Москвы, а затем и других городов, начали обращаться к медикам с симптомами ботулизма. Все они перед этим ели салат лобио или салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Локал китчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорт». «Кухня на районе» приостановила работу приложения. Затем суд приостановил деятельность компании по требованию московского управления Роспотребнадзора.

СК завел несколько уголовных дел по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также ведомство провело обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция.

Гендиректора ООО «Локал китчен» Антона Лозина, главу отдела качества сервиса Елену Машкову и директора компании — производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина суд отправил под домашний арест. Повара «Савон-К» Карима Норматова поместили в СИЗО. По версии следствия, он и другие фигуранты дела, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и продали через онлайн-магазин «Самокат».