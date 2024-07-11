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Попова назвала причину вспышки ботулизма в России

Попова: нарушение всех возможных технологий привело к вспышке ботулизма в России
Фасоль для салатов, которые стали причиной вспышки ботулизма, доставляли из-за рубежа, после приготовления были нарушены нормы хранения, а блюда готовили в нелегальном цехе, сообщила Попова. Всего пострадали 417 человек
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Согласно результатам эпидемиологического расследования, нарушение «всех возможных правил и требований» привело к приготовлению продукта, который стал причиной вспышки ботулизма в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент РБК.

Всего в результате пострадали 417 человек в 11 российских субъектах, двое из них умерли, рассказала она. При обходе адресов были выявлены 243 человека с ботулизмом, которые не обратились к врачам самостоятельно.

По словам Поповой, фасоль, которую использовали при приготовлении салатов, которые стали причиной заражения, покупали за рубежом, затем ее отваривали и «вакуумировали каким-то непонятным образом». В целом салат с фасолью, который стал причиной заражения ботулизмом, был в 2882 заказах. Его готовили в цехе сервиса доставки готовой еды «Кухни на районе», который не был зарегистрирован в реестре, отметила глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что общий уровень кишечных инфекций в России за последние годы снижается, но число вспышек растет.

В середине июня жители Москвы, а затем и других городов, начали обращаться к медикам с симптомами ботулизма. Все они перед этим ели салат лобио или салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Локал китчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорт». «Кухня на районе» приостановила работу приложения. Затем суд приостановил деятельность компании по требованию московского управления Роспотребнадзора.

Второй заразившийся ботулизмом пациент умер в больнице
Общество
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

СК завел несколько уголовных дел по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также ведомство провело обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция.

Гендиректора ООО «Локал китчен» Антона Лозина, главу отдела качества сервиса Елену Машкову и директора компании — производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина суд отправил под домашний арест. Повара «Савон-К» Карима Норматова поместили в СИЗО. По версии следствия, он и другие фигуранты дела, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и продали через онлайн-магазин «Самокат».

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, оно проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, неврологических синдромов и поражения желудочно-кишечного тракта. Симптомами также являются рвота, диарея, запор, сильная утомляемость, головокружение, сухость во рту, слабость и затуманенное зрение.

Токсин ботулизма отличается высокой устойчивостью — под воздействием прямых солнечных лучей и кислотных сред он сохраняет активность в течение нескольких дней. При нагреве до 100 °С полностью разрушается в течение десяти минут, отмечали в Минздраве.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Маргарита Грошева Маргарита Грошева
Роспотребнадзор Анна Попова ботулизм «Кухня на районе» Фасоль
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