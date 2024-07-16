В Москве 15 мигрантов отравились шаурмой

СК сообщил о госпитализации 15 человек с признаками отравления из хостела в Москве, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о трудовых мигрантах, которые отравились шаурмой, пишет Mash

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Из хостела на Дмитровском шоссе в Москве госпитализировали не менее 15 человек с признаками отравления, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета (СК).

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

«В настоящее время следователи столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят обследование данного хостела, а также расположенной рядом точки быстрого питания», — говорится в сообщении. В частности, следователи проверяют законность проживания в хостеле иностранных граждан.

Как уточнил телеграм-канал Mash, речь идет о хостеле «Окей». По предварительным данным, как минимум 15 трудовых мигрантов отравились шаурмой из ближайшей палатки. Госпитализировали семь человек, остальные отказались ехать в больницу, добавил Mash. Врачи устанавливают точный диагноз.

РБК направил запрос на комментарий в хостел «Окей».