В Москве 15 мигрантов отравились шаурмой
Из хостела на Дмитровском шоссе в Москве госпитализировали не менее 15 человек с признаками отравления, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета (СК).
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.
«В настоящее время следователи столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят обследование данного хостела, а также расположенной рядом точки быстрого питания», — говорится в сообщении. В частности, следователи проверяют законность проживания в хостеле иностранных граждан.
Как уточнил телеграм-канал Mash, речь идет о хостеле «Окей». По предварительным данным, как минимум 15 трудовых мигрантов отравились шаурмой из ближайшей палатки. Госпитализировали семь человек, остальные отказались ехать в больницу, добавил Mash. Врачи устанавливают точный диагноз.
РБК направил запрос на комментарий в хостел «Окей».
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