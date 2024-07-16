В СК сообщили об увеличении числа отравившихся шаурмой в Москве

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Число людей, отравившихся шаурмой в московском хостеле, увеличилось до 17, предварительный диагноз — «сальмонеллез», сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия сальмонелла. Как правило, она попадает в организм, когда человек ест сырые яйца или недостаточно термически обработанное мясо. Среди симптомов сальмонеллеза — боль в животе, температура, диарея, тошнота и рвота.



Следователи проверяют три точки быстрого питания на Дмитровском шоссе. Оперативники уже установили личность владельца одного из заведений, в ближайшее время его доставят в следственное отделение. Личности владельцев двух других точек пока неизвестны.

Утром 16 июля не менее 15 человек с признаками отравления были госпитализированы из хостела на Дмитровском шоссе в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

Телеграм-канал Mash уточнил, что речь идет о хостеле «Окей», а жертвами отравления стали трудовые мигранты, которые купили шаурму в ближайшей торговой палатке.