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Орешкин описал следующий шаг в развитии Росстата
Статистическому ведомству, чтобы работать без сбоев, нужен профессиональный взгляд со стороны, отметил министр, напомнив, что заканчивается набор в новый состав общественного совета статистической службы
Максим Орешкин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) усиливает работу с экспертами «и всеми, кого интересуют вопросы статистики», в рамках общественного совета ведомства. Об этом написал министр экономического развития Максим Орешкин в Instagram.

Чиновник напомнил, что у Росстата принята стратегия развития до 2024 года. «Профессиональный взгляд со стороны позволит обеспечить максимальный результат по задуманным изменениям», — описал он роль экспертов в реализации этой стратегии.

https://www.instagram.com/p/B0A6GIlF17l/

По словам Орешкина, некоторые серьезные экономисты и общественные деятели уже согласились войти в состав совета. Имен он не привел. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году министр предложил Алексею Кудрину войти в состав совета, но глава Счетной палаты отказался, сославшись на потенциальный конфликт интересов: СП занимается аудитом Росстата.

Орешкин сообщил в Instagram, что заявки на вступление в совет принимаются до 19 июля.

Общественный совет был образован в 2011 году, через два года он был реорганизован. По данным на сайте Росстата, в составе этого органа 30 экспертов под председательством бывшего министра экономики, научного руководителя ВШЭ Евгения Ясина (.pdf).

У статистической службы, которая находится в подчинении Минэкономразвития, в конце 2018 года сменился руководитель: на место Александра Суринова пришел Павел Малков. В апреле он презентовал план реформ в ведомстве, которые сводятся к работе с большими массивами данных и созданию аналитической платформы.

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Однако в последнее время в работе Росстата стали происходить крупные ошибки и сбои. В конце мая ведомство впервые в современной истории отозвало оценку роста промышленности. Это произошло, поскольку одно из добывающих предприятий на Ямале передало в службу неверные сведения.

В начале июля Центробанк опубликовал данные об инфляции: они появились в одной из баз Росстата, но до того, как служба дала сообщение об этом на своем сайте. Минэкономразвития возложило вину за ошибку на подразделение Росстата — Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистики. Его руководитель уволился.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Максим Орешкин, Росстат, Общественный совет
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