Росстат отозвал данные о промышленности из-за ошибки одного производителя

Росстат отозвал оценку роста промышленности в апреле 2019 года из-за ошибки в данных. Годовой прирост показателя понижен с 4,9% до 4,6%, сообщили в ведомстве

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Годовой прирост промышленного производства в апреле пересмотрен в сторону понижения — с 4,9% до 4,6%, следует из сообщения Росстата, поступившего в РБК. Корректировка данных связана с тем, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу госстатистики ошибочные данные. Это привело к неверному расчету объема добычи природного газа и динамики промпроизводства.

«Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы приносим искренние извинения всем пользователям нашей информацией.В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены», — добавили в Росстате.

Рост объема добычи природного газа пересмотрен с 16% до 2,6% в годовом выражении, нефти — с 7,4% до 2,5%, следует из обновленных данных Росстата.

В среду, 22 мая, Росстат сообщил о росте промышленного производства в апреле на 4,9% в годовом выражении. Это максимальное значение с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%.С тех пор рост превысил 4% только однажды — в феврале 2019 года промпроизводство увеличилось на 4,1%.