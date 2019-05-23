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Росстат отозвал данные о промышленности из-за ошибки одного производителя
Росстат отозвал оценку роста промышленности в апреле 2019 года из-за ошибки в данных. Годовой прирост показателя понижен с 4,9% до 4,6%, сообщили в ведомстве
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Годовой прирост промышленного производства в апреле пересмотрен в сторону понижения — с 4,9% до 4,6%, следует из сообщения Росстата, поступившего в РБК. Корректировка данных связана с тем, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу госстатистики ошибочные данные. Это привело к неверному расчету объема добычи природного газа и динамики промпроизводства.

«Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы приносим искренние извинения всем пользователям нашей информацией.В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены», — добавили в Росстате.

Рост объема добычи природного газа пересмотрен с 16% до 2,6% в годовом выражении, нефти — с 7,4% до 2,5%, следует из обновленных данных Росстата.

В среду, 22 мая, Росстат сообщил о росте промышленного производства в апреле на 4,9% в годовом выражении. Это максимальное значение с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%.С тех пор рост превысил 4% только однажды — в феврале 2019 года промпроизводство увеличилось на 4,1%.

Добыча полезных ископаемых продемонстрировала рост на 6% в годовом выражении после 4,3% в марте (в первом квартале — 4,7%). В частности, производство сырой нефти выросло в годовом выражении на 7,4%, а природного газа — на 16%. Однако данные Росстата расходятся со статистикой подведомственного Минэнерго ФГБУ «ЦДУ ТЭК», которое ранее сообщило о годовом приросте добычи природного газа за тот же период на 3,5%, обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Ускорение показателя в апреле свидетельствует об увеличении экономической активности по сравнению со слабыми результатами первого квартала, отметило Минэкономразвития (.pdf). В первом квартале текущего года рост экономики России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в четвертом квартале 2018 года.

Основной вклад в ускорение динамики промпроизводства внесли обрабатывающие отрасли, полагают в ведомстве. В обрабатывающих производствах в апреле годовой рост составил 4,7% после 0,3% в марте, следует из данных Росстата.

Ускорение роста этих отраслей было отчасти обусловлено благоприятным календарным фактором: рабочих дней в апреле было на один больше, чем в том же месяце прошлого года, подчеркнули в Минэкономразвития. Дополнительный рабочий день принес 2–2,5 п.п. роста промышленности в апреле, оценивает главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, Промышленность
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