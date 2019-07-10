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Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции
В Росстате провели расследование и выяснили, что досрочное размещение данных в базе происходило и раньше. В начале недели глава МЭР потребовал провести расследование из-за преждевременной публикации Центробанком данных об инфляции
Фото: Jason Alden / Bloomberg

Уволен директор Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата, говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР), поступившем в РБК. Решение глава подразделения принял по собственному желанию, его утвердил глава МЭР Максим Орешкин, заявили в Минэке.

Имя руководителя в письме не названо. На сайте ГМЦ как директор указан Евгений Сычев. Он возглавляет эту структуру с 2000 года.

«Министр был неудовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведших к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен», — говорится в сообщении.

В письме главы Росстата Павла Малкова на имя Орешкина (есть у РБК) говорится, что федеральная служба статистики провела расследование и выяснила, что подобные случаи регулярно происходили и ранее, примерно один-два раза в год.

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Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15:00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00. Орешкин назвал недопустимой ситуацию, когда регулятор публикует данные раньше Росстата, и попросил провести расследование. В ЦБ заявили, что дали информацию «на основе публикации на сайте ведомства». Данные об инфляции в июне были размещены на одном из его ресурсов — в центральной базе статистических данных — раньше установленного срока.

В тот же день Росстат признал ошибку. Одновременно в ведомстве заявили, что подобные сбои происходили и ранее.

Служба статистики разрабатывает новый регламент размещения данных на сайте Росстата, до его утверждения решено не обновлять базу данных до момента появления информации на официальном сайте, также написал Малков.

Авторы: Андрей Гатинский, Юлия Старостина
Теги: Росстат, ошибка, Максим Орешкин
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