Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции

В Росстате провели расследование и выяснили, что досрочное размещение данных в базе происходило и раньше. В начале недели глава МЭР потребовал провести расследование из-за преждевременной публикации Центробанком данных об инфляции

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Уволен директор Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата, говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР), поступившем в РБК. Решение глава подразделения принял по собственному желанию, его утвердил глава МЭР Максим Орешкин, заявили в Минэке.

Имя руководителя в письме не названо. На сайте ГМЦ как директор указан Евгений Сычев. Он возглавляет эту структуру с 2000 года.

«Министр был неудовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведших к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен», — говорится в сообщении.

В письме главы Росстата Павла Малкова на имя Орешкина (есть у РБК) говорится, что федеральная служба статистики провела расследование и выяснила, что подобные случаи регулярно происходили и ранее, примерно один-два раза в год.