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Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
Минэкономразвития считает недопустимым публикацию ЦБ данных по инфляции за июнь раньше Росстата. Ранее на сайте Банка России появилась информация, что инфляция в прошлом месяце составила 4,7%
Максим Орешкин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал недопустимой публикацию Банком России данных по инфляции раньше Росстата. Сообщение ведомства поступило в РБК.

«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.

Ранее Центробанк опубликовал на своем сайте данные об инфляции в июне. Согласно им, инфляция в прошлом месяце замедлилась до 4,7%. При этом Росстат уже опубликовал данные по годовой инфляции за июнь на своем сайте.

РБК направил запрос в Банк России.

Материал дополняется.

Авторы: Юлия Выродова, Юлия Старостина
Теги: Инфляция, Банк России
РБК
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