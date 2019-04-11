Глава Росстата представил план реформы ведомства

Новый глава Росстата Павел Малков рассказал, как и когда он собирается реформировать службу. Среди изменений — работа с большими данными и создание аналитической платформы. Предшественник Малкова предупредил его о рисках реформ

Павел Малков (Фото: ТАСС)

Предстоящие изменения в Росстате будут включать переход к работе с большими массивами данных, создание аналитической платформы, уход от большого количества распоряжений правительства при формировании плана статистических работ. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков на апрельской конференции Высшей школы экономики, передает корреспондент РБК.

В апреле 2019 года Росстат представит стратегию развития до 2024 года, анонсировал Малков. Сейчас, по словам чиновника, у российской статистики есть три главных вызова: для бизнеса это избыточная нагрузка из-за отчетности, для самого Росстата — низкое качество поступающих данных, а для сторонних пользователей — нехватка информации, непонимание методологии и недостаточная скорость предоставления сведений. Одни из главных критиков ведомства — региональные и муниципальные власти, заметил глава Росстата.