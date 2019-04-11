Глава Росстата представил план реформы ведомства

Предстоящие изменения в Росстате будут включать переход к работе с большими массивами данных, создание аналитической платформы, уход от большого количества распоряжений правительства при формировании плана статистических работ. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков на апрельской конференции Высшей школы экономики, передает корреспондент РБК.
В апреле 2019 года Росстат представит стратегию развития до 2024 года, анонсировал Малков. Сейчас, по словам чиновника, у российской статистики есть три главных вызова: для бизнеса это избыточная нагрузка из-за отчетности, для самого Росстата — низкое качество поступающих данных, а для сторонних пользователей — нехватка информации, непонимание методологии и недостаточная скорость предоставления сведений. Одни из главных критиков ведомства — региональные и муниципальные власти, заметил глава Росстата.
Критика Росстата, во многом связанная со значительным пересмотром ключевых макроэкономических данных, усилилась в последнее время: в 2018 году служба резко повысила оценку роста промышленности, затем роста строительства и экономики в целом. Пересмотры вызывали подозрения в независимости статистики, однако сам Росстат объяснял их низким качеством первичных данных от респондентов.
В декабре Малков, который раньше был руководителем департамента госуправления Минэкономразвития и не имел опыта работы в статистике, возглавил службу, а его предшественник Александр Суринов, находившийся на этом посту с 2009 года, ушел по собственному желанию. Росстат раньше подчинялся напрямую правительству, но был передан Минэкономразвития в 2017 году вскоре после того, как министерство возглавил Максим Орешкин.