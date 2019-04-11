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Экономика ,  
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Глава Росстата представил план реформы ведомства
Новый глава Росстата Павел Малков рассказал, как и когда он собирается реформировать службу. Среди изменений — работа с большими данными и создание аналитической платформы. Предшественник Малкова предупредил его о рисках реформ
Павел Малков (Фото: ТАСС)

Предстоящие изменения в Росстате будут включать переход к работе с большими массивами данных, создание аналитической платформы, уход от большого количества распоряжений правительства при формировании плана статистических работ. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков на апрельской конференции Высшей школы экономики, передает корреспондент РБК.

В апреле 2019 года Росстат представит стратегию развития до 2024 года, анонсировал Малков. Сейчас, по словам чиновника, у российской статистики есть три главных вызова: для бизнеса это избыточная нагрузка из-за отчетности, для самого Росстата — низкое качество поступающих данных, а для сторонних пользователей — нехватка информации, непонимание методологии и недостаточная скорость предоставления сведений. Одни из главных критиков ведомства — региональные и муниципальные власти, заметил глава Росстата.

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Критика Росстата, во многом связанная со значительным пересмотром ключевых макроэкономических данных, усилилась в последнее время: в 2018 году служба резко повысила оценку роста промышленности, затем роста строительства и экономики в целом. Пересмотры вызывали подозрения в независимости статистики, однако сам Росстат объяснял их низким качеством первичных данных от респондентов.

В декабре Малков, который раньше был руководителем департамента госуправления Минэкономразвития и не имел опыта работы в статистике, возглавил службу, а его предшественник Александр Суринов, находившийся на этом посту с 2009 года, ушел по собственному желанию. Росстат раньше подчинялся напрямую правительству, но был передан Минэкономразвития в 2017 году вскоре после того, как министерство возглавил Максим Орешкин.

Цифровизация, big data

Росстату приходится искать баланс между скоростью публикации данных и их качеством, частично решить эту проблему можно цифровизацией, заявил глава службы. Скоро появится новый сайт Росстата, служба разработает «дорожные карты» взаимодействия с другими ведомствами, собирающими статистику, а в следующем году стартуют пилотные проекты Росстата по большим данным.

  • Big data, с одной стороны, позволяют обновлять статистику практически в реальном времени и не привязываться к циклу отчетности, заявил Малков. На них минимально влияет человеческий фактор, а нагрузка на респондентов снижается.
  • С другой стороны, эти данные плохо структурированы, их источники нестабильны, а репрезентативность зачастую сложно установить. Пилотные проекты в этой сфере будут касаться статистики туризма на основе сведений мобильных операторов, банков, платежных систем, интернет-ресурсов. Данные мобильных операторов позволят вести статистику миграции, а контрольно-кассовая техника и платежные системы — статистику торговли и инфляции (сейчас цены анализируются сотрудниками Росстата вручную прямо в магазинах). Автоматический анализ потребительских цен — это мечта, но пока к ней не смогли прийти ни в одной стране, сказал Малков.
  • Цифровая аналитическая платформа, которую создает Росстат, подразумевает единую методологию, окно сбора данных, их обработки и распространения. Сейчас статистику собирают около 60 разных ведомств, которые часто предоставляют разную информацию по одним и тем же показателям, например населения Москвы, констатировал Малков. Платформа на первом этапе будет включать единое хранилище первичных данных, реестры форм показателей и респондентов и будет автоматизировать формирование плана статистических работ.
  • В частности, план, который сейчас утверждается правительством, а затем практически сразу подвергается изменениям, которые опять приходится утверждать в правительстве, должен формироваться полностью в электронном виде. Это позволит понять, сколько денег тратится на подсчет каждого показателя и насколько он нужен, объяснил Малков.
  • Хранилище первичных данных позволит собрать в одном месте информацию, которая сейчас хранится разрозненно и по разным правилам и не может использоваться для аналитики.
  • Росстат планирует, что в будущем компании-респонденты будут подавать отчетность не на бумаге, а через личный кабинет.

Риски для реформы

О рисках изменений в Росстате предупредил бывший глава службы Александр Суринов, сейчас занимающий пост директора по статистическим исследованиям ВШЭ.

  • Статистика не должна упрощаться, так как широкие слои населения все равно не смогут полностью ее понять, отметил Суринов.
  • Цифровизация не панацея, считает он. В отличие от Центробанка у Росстата огромное количество респондентов, у которых нет возможности разбираться в статистике, как у банков: «Вам противостоят легионы респондентов. Из них крупных очень мало. А дальше средние предприятия, малые, микропредприятия, индивидуальные предприниматели». Банки могут нанять квалифицированных сотрудников, которые разбираются в статистике, но есть рынки, которые полностью заняты микропредприятиями, они не станут этим заниматься, и в статистике по этим секторам может возникнуть белое пятно, предупредил Суринов.
  • Нужно повысить уровень статистической грамотности. Участники дискуссии во ВШЭ неоднократно жаловались на запросы властей в этой области. «Иногда спрос на статистику доходит до психоза. Люди хотят получать данные немедленно. Это в общем свидетельствует о том, что наша система управления строится иногда непрофессионально в этом смысле», — заявил директор Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Леонид Гохберг.
  • Использование больших данных — правильное решение, если это будет вписано в методики Росстата. «Если они не будут вписаны, это уже вандализм. Это уже неофициальная статистика», — заявил Суринов.
Автор: Антон Фейнберг
Теги: Росстат, статистика, Минэкономразвития, большие данные
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