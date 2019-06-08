Кудрин отказался войти в общественный совет при Росстате

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил Алексею Кудрину войти в общественный совет при Росстате. Глава Счетной палаты ответил на это отказом

Алексей Кудрин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Выступая на профильной сессии Петербургского международного экономического форума, Орешкин рассказал, что в то время, когда Росстат был независимым и находился в структуре правительства, ведомство было ненужным. «К сожалению, это был период серьезного застоя, отсутствия прогресса и изменения технологий, которые применяются внутри Росстата», — цитирует министра корреспондент РБК.

«Росстат был бесхозным. Я приведу пример с Казначейством, которым Алексей Леонидович, будучи министром финансов, очень активно занимался. Сейчас мы имеем ситуацию, когда зарплаты в Росстате и Казначействе отличаются в два раза, расходы на ИТ отличаются на порядок», — сказал Орешкин.

Отметив важную роль Росстата как ведомства, собирающего информацию из независимых источников, Орешкин предложил Кудрину войти в общественный совет и помогать цифровизации ведомства. По его словам, это способствовало бы максимальной прозрачности изменений, которые происходят в Росстате.

Однако Кудрин от предложения Орешкина отказался. «Как у руководителя ведомства, которое проводит аудит Росстата, у меня [возникнет] конфликт интересов, я не смогу войти в общественную группу», — заявил глава Счетной палаты. При этом Кудрин заверил, что его ведомство будет работать, «выявляя узкие места» в работе Росстата.