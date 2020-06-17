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Пандемия коронавируса ,  
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Попова отвела месяц на достижение минимального уровня заражений COVID-19

Так глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о том, когда количество новых заболевших COVID-19 в России за сутки станет меньше тысячи
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

России понадобится еще месяц, чтобы выйти на самый низкий уровень заражений коронавирусом SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня», — сказала Попова, отвечая на вопрос, когда число заболевших в сутки будет меньше тысячи (цитата по «РИА Новости»).

Она уточнила, что число новых заболевших сейчас снижается, их уже меньше 8 тыс. в сутки. По ее словам, сейчас динамику снижения не показывают «чуть больше десяти субъектов».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Попова рассказала также, что у половины заразившихся болезнь проходит бессимптомно. По ее словам, сейчас есть все основания полагать, что 1 сентября в России начнутся занятия в школах и «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».

Ранее, 13 июня, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Вакцина может пройти государственную регистрацию в августе, до этого времени завершатся клинические испытания, уточнила чиновница.

Всего же в 2020 году ожидается появление вакцин от трех государственных учреждений — Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «Вектора» и Института вакцин и сывороток ФМБА. Работы по созданию вакцин идут в соответствии с планом-графиком, который предполагает ускоренную процедуру регистрации препаратов, уточнила Голикова.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В связи с наступлением лета глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса. Он рассказал, что к такому выводу российские специалисты пришли, общаясь с зарубежными коллегами, в том числе из стран, «где температура уже давно держится на высоких цифрах». Он также заявил, что еще одна вспышка коронавируса в России может произойти в случае нового завоза заболевания в страну.

Утром 17 июня оперативный штаб отчитался, что за последние сутки в стране было выявлено минимальное число новых заражений с 30 апреля — 7843.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Роспотребнадзор, эпидемия, спад
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