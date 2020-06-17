Попова отвела месяц на достижение минимального уровня заражений COVID-19

Так глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о том, когда количество новых заболевших COVID-19 в России за сутки станет меньше тысячи

Фото: Елена Афонина / ТАСС

России понадобится еще месяц, чтобы выйти на самый низкий уровень заражений коронавирусом SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня», — сказала Попова, отвечая на вопрос, когда число заболевших в сутки будет меньше тысячи (цитата по «РИА Новости»).

Она уточнила, что число новых заболевших сейчас снижается, их уже меньше 8 тыс. в сутки. По ее словам, сейчас динамику снижения не показывают «чуть больше десяти субъектов».

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Попова рассказала также, что у половины заразившихся болезнь проходит бессимптомно. По ее словам, сейчас есть все основания полагать, что 1 сентября в России начнутся занятия в школах и «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».