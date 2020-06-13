Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Вакцина может пройти государственную регистрацию в августе. Также в августе планируется зарегистрировать вакцину, которую разрабатывал государственный научный центр «Вектор», пишет ТАСС

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