Общество , 13 июн, 12:30
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Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Татьяна Голикова
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Вакцина может пройти государственную регистрацию в августе. Также в августе планируется зарегистрировать вакцину, которую разрабатывал государственный научный центр «Вектор», пишет ТАСС
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