Глава Минздрава не увидел снижения активности коронавируса при жаре

Жаркая погода не приводит к снижению активности коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

По словам главы ведомства, к такому выводу российские специалисты пришли, общаясь с зарубежными коллегами, в том числе из стран, «где температура уже давно держится на высоких цифрах».

«Но при этом отходит на второй план то, с чем мы сталкиваемся в весенне-осенний период», — добавил министр. По его словам, речь идет об острых респираторных заболеваниях которые могут в том числе ухудшать течение коронавирусной инфекции.

«Очень важным является элемент подготовки и к этому сезону [осени], в том числе проведение вакцинации, в том числе против гриппа», — отметил Мурашко.

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