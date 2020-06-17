Число умерших из-за COVID в США превысило потери страны в Первой мировой

Фото: Evan Vucci / AP

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в США превысило потери американской армии во время Первой мировой войны. Об этом сообщает Associated Perss.

По официальным данным, потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек, отмечает агентство.

По данным американского Университета Джонса Хопкина, который ведет статистику умерших и заболевших коронавирусом, из-за COVID-19 скончались 116 905 американцев.

Материал дополняется.