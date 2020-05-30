Трамп заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в США

Число новых случаев заражения коронавирусом и смертей от вызванных им осложнений снижается на всей территории США. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время круглого стола с представителями крупного бизнеса в Белом доме.

«Новые случаи и смерти сокращаются по всей стране <...> Завтра мы предоставим журналистам большой отчет о тестировании на COVID-19», — сказал Трамп, не приведя каких-либо конкретных цифр.

Президент добавил, что пандемия нанесла серьезный ущерб американской экономике, но сейчас фиксируются «замечательные предварительные показатели» в экономике и в разработке вакцины от вируса. «Думаю, что скоро у нас будут очень хорошие результаты. Когда у нас будет эта вакцина, то мы сможем раздать ее очень быстро», — пояснил глава Белого дома.

По данным американского университета Джона Хопкинса на 3:00 мск, в США подтвержено 1,745 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики выявили 22,6 тыс. новых диагнозов. Больше всего новых случаев заболевания было выявлено 24 апреля - более 36 тыс.

Более 406 тыс. американцев выздоровели, 102,7 тыс. человек умерли.