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В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Ученые компании Moderna опасались, что препарат против коронавируса может привести к более тяжелому течению болезни. Однако испытания на мышах показали, что этого не происходит и даже одна доза может защитить от COVID-19
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19. Cоответствующее исследование опубликовано на портале bioRxiv.

Именно то, что препарат может вызывать более тяжелое течение болезни, специалисты компании назвали главным препятствием для безопасного тестирования вакцины на большом количестве людей. В качестве примера ученые привели испытания вакцины от вируса SARS, который является близким родственником нынешнего коронавируса и вызывает атипичную пневмонию. Тогда выяснилось, что препараты против него могут приводить к более тяжелому течению заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, когда получивший вакцину впоследствии подвергается воздействию патогена.

В рамках нового исследования ученые вводили мышам препарат по одному-два раза, в том числе дозы, считающиеся недостаточно сильными, чтобы вызвать защитный иммунный ответ. Затем животных подвергли воздействию вируса. В результате испытания показали, что субпротективные дозы не приводили к более тяжелому течению болезни, а защитить от вируса может даже одна доза. В то же время это не значит, что такие же результаты будут получены при исследованиях на людях.

Мурашко анонсировал появление нескольких вакцин от коронавируса в России
Общество
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Завершающую стадию испытаний компания планирует провести в июле. В этом исследовании будут участвовать 30 тыс. человек.

Испытания вакцин от коронавируса идут и в России. При этом появиться могут сразу несколько препаратов — с разным периодом защиты и для разных групп, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

О том, что в России не будет применяться единая вакцина, указала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, планируется появление «целого спектра различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп», так как пока нельзя сказать, какие препараты от коронавируса будут эффективны для каждой социальной группы, например детей или пожилых.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, вакцина, США
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