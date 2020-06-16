Ученые спрогнозировали более 200 тыс. смертей от COVID-19 в США к октябрю

К октябрю текущего года число смертельных случаев от коронавируса в США может превысить отметку в 200 тыс. Это следует из прогноза Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

Согласно составленной модели, к 1 октябрю в США от коронавирусной инфекции умрут 201 129 человек.

Сейчас по данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерли 116,1 тыс. человек. Заразились инфекцией более 2,1 млн.





Всего в мире с начала эпидемии коронавирус подтвердили у более 8 млн человек. Первое место по числу зараженных занимают США, затем следуют Бразилия (888,2 тыс.) и Россия(536 тыс.).

На прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что в мире ситуация с распространением коронавируса ухудшается. На протяжении девяти из десяти дней, предшествующих его заявлению, суточный прирост зараженных превышал 100 тыс., указал он.