Число заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США превысило 10 тыс.

Фото: Elizabeth Fraser / U.S. Army / Arlington National Cemetery / Getty Images

Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США достигло 10 462 человек, сообщил Пентагон.

В эту статистику помимо военнослужащих входят члены их семей, гражданские служащие и сотрудники компаний-подрядчиков военного ведомства. Непосредственно среди военнослужащих коронавирусную инфекцию диагностировали у 7029 человек.

От COVID-19 с начала пандемии в Вооруженных силах США умерли 36 человек. Жертвами инфекции стали трое военнослужащих, пять членов семей, 19 гражданских служащих и девять подрядчиков.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в целом в США зафиксировано 1 897 838 случаев заражения. Скончались 109 143 заболевших.