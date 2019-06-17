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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
Президент России подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые были совершены по вине нетрезвых водителей
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, изменения вносятся в ст. 264 УК России. В соответствии с поправками за причинение тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет). В случае смерти одного пострадавшего — от пяти до 12 лет (сейчас от двух до семи лет).

Если в результате аварии погибли два человека и более, водитель получит от восьми до 15 лет колонии (сейчас от четырех до девяти лет).

Состояние опьянения будут определять по результатам судебно-медицинской экспертизы. Согласно КоАП, концентрация алкоголя для признания состояния опьянения должна составлять 0,3 и более г на 1 л крови.

Документ, подписанный президентом, ранее одобрили Государственная дума и Совет Федерации. В нижней палате инициаторами его рассмотрения стали все фракции.

По данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло 14,5 тыс. «пьяных» ДТП, в которых погибли 4,6 тыс. человек и 22,4 тыс. пострадали.

Общество
МВД предложило дополнить правила выявления пьяных за рулем двумя тестами

В конце апреля глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что его ведомство готовит серию «жестких предложений», направленных на понижение смертности при ДТП.

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии. Теперь за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок до двух лет, а также штраф в 30 тыс. руб.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ДТП, вождение в пьяном виде
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