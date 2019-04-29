Колокольцев анонсировал жесткие меры для снижения смертности на дорогах

Министерство внутренних дел готовит «серьезные и жесткие» предложения, которые помогут снизить смертность на дорогах. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на совещании Владимира Путина с членами правительства. Трансляция опубликована на сайте Кремля.

«В рамках работы нами предусматривается еще целый ряд очень серьезных и жестких предложений, направленных на понижение смертности во время ДТП. Мы рассчитываем на комплекс уже принятых мер и готовящихся к применению, которые позволят нам существенно сократить смертность на дороге», — сказал министр.

По словам Колокольцева, ужесточение наказания для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии, заставит водителей оказывать помощь пострадавшим и повысит уровень социальной ответственности.

Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии, 24 апреля. Теперь такое нарушение приравнивается к вождению в нетрезвом состоянии, за него предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок до двух лет, а также штраф в 30 тыс. руб.

Для водителей, покинувших место ДТП, где погибли два и больше человека, предусматривается лишение свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенную должность на срок до трех лет.