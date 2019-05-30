Госдума ужесточила наказание за «пьяные» ДТП

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки, ужесточающие наказание за «пьяные» ДТП. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Изменения вносятся в ст. 264 УК. Согласно поправкам, если нетрезвый водитель попадет в ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, его могут лишить свободы на срок от трех до семи лет или направить на принудительные работы до пяти лет. Если в результате ДТП человек погиб, то водителя могут посадить на 5–12 лет, а если погибших двое или больше — на 8–15 лет.

В законе предусмотрена ответственность за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене.