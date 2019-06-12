МВД предложило дополнить правила выявления пьяных за рулем двумя тестами

Чтобы проверить, находится ли водитель в состоянии опьянения, сотрудники правопорядка будут брать у автомобилистов экспресс-тесты слюны и определять с помощью спецтехники наличие алкоголя в выдыхаемом ими воздухе

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

МВД России подготовило изменения в правила освидетельствования водителей, согласно которым перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения пополнится еще двумя критериями. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь, в частности, идет о «наличии алкоголя в выдыхаемом автомобилистом воздухе». Это, уточняется в пояснительной записке к законопроекту, должно будет определять «специальное техническое средство индикации». Внести подобный пункт в правила освидетельствования водителей МВД предлагало еще в 2015 году, однако тогда такой проект не был одобрен.

Кроме того, считают в ведомстве, при освидетельствовании автомобилисты должны будут сдавать экспресс-тест на обнаружение наркотических веществ в слюне.

Результаты этих дополнительных исследований, уверены в МВД, будут являться «достаточными основаниями», чтобы уточнить, находится ли водитель в состоянии опьянения или нет. Подобные возможности, говорится в пояснительной записке, «позволят сотрудникам полиции оперативно осуществлять предварительную проверку водителей, не ограничиваясь только органолептическими методами».