Путин ужесточил наказание за бегство с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон приравнивает наказание за это нарушение к мере пресечения за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Если водитель скрылся с места аварии, в результате которой есть пострадавшие, ему может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо тюремное заключение на срок до четырех лет с лишением права занимать определенную должность.

В том случае, если водитель покинул место ДТП, в котором погиб человек, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенную должность на срок до трех лет.

Наказание для водителей, оставивших место аварии, в которой погибли два и более человек, предусматривает тюремный срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенную должность на срок до трех лет.