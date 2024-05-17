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Наводнения в России ,  
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В Омской области из-за паводков ввели режим ЧС федерального уровня

МЧС: в Омской области из-за паводка введен режим ЧС федерального уровня
Сюжет
Наводнения в России
Введение режима ЧС федерального уровня позволит привлечь федеральное финансирование для выплаты компенсаций жителям и восстановления всех населенных пунктов, пострадавших от паводков, пояснил губернатор
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Обстановку с паводками в Омской области отнесли к режиму чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения, сообщили в МЧС.

«В области установлен федеральный уровень реагирования. Таково решение правительственной комиссии во главе с министром МЧС России Александром Куренковым», — заявили в ведомстве.

По информации МЧС, меры направлены на минимизацию последствий затопления населенных пунктов и инфраструктуры и оперативного проведения аварийно-восстановительных работ.

Чуть ранее 17 мая губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился в правительственную комиссию с просьбой ввести на территории региона ЧС федерального уровня. Он объяснил, что это позволит области привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление всех населенных пунктов, пострадавших от весеннего паводка.

В одном из районов Томской области ввели режим ЧС из-за паводков
Общество
Фото:Яков Андреев / РИА Новости

Хоценко также подчеркнул, что в Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация людей.

Утром губернатор писал, что ситуация с паводком на севере области остается сложной, но контролируемой. По его данным, уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишиме вырос за ночь на 1 см, до 944 см (критическая отметка — 820 см), а уровень Ишима в районе села Орехово упал на 13 см, до 1576 см. В Тевризе и Таре уровень Иртыша вырос за сутки на 6 см.

Утром 12 мая в Тарском и Тевризском районах на севере Омской области из-за паводка ввели режим ЧС. Ранее этот режим был установлен в Усть-Ишимском районе региона. 11 мая депутат Госдумы от региона Андрей Алехин сообщил РБК, что в этом районе прорвало дамбу. По словам депутата, «волну ждали» — она шла из Казахстана через Тюменскую область. Хоценко призывал жителей села Ашеваны и других подтопленных населенных пунктов эвакуироваться еще 10 мая.

Главы МЧС и Минстроя прибыли в зону паводков в Тюменской области
Общество
Александр Куренков (справа) и Ирек Файзуллин (в центре)

В конце марта — начале апреля ситуация с паводками в ряде российских регионов начала ухудшаться. В Орске в Оренбургской области из-за сильного паводка уровень воды в Урале поднялся более чем на 9 м. Паводковую плотину прорвало в нескольких местах, из-за чего затопило жилые дома в старой и новой части Орска. Оренбург также столкнулся с сильными подтоплениями.

В Тюменской области паводок из южных районов региона перемещается на север. Накануне глава МЧС России Александр Куренков и министр строительства Ирек Файзуллин прибыли в регион для контроля работ по борьбе с паводками в регионе.

10 мая президент Владимир Путин переназначил Михаила Мишустина на пост главы правительства через несколько часов, после того как его кандидатуру утвердила Госдума. К вечеру 14 мая было завершено формирование нового состава кабинета министров. Куренков был переназначен на посту главы МЧС.

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Георгий Смирнов
Омская область ЧС МЧС наводнения

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