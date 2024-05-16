Главы МЧС и Минстроя прибыли в зону паводков в Тюменской области
Глава МЧС России Александр Куренков и министр строительства Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для контроля работ по борьбе с паводками в регионе, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Министры провели в Тобольске рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе. Они заслушали доклад о работах по укреплению дамб, в том числе в районе Ишима и федеральной трассы Тюмень-Омск рядом с селом Абатское.
Куренкову, в частности, доложили о ликвидации последствий паводка и оказании помощи пострадавшим.
Весной отдельные российские регионы столкнулись с масштабными паводками. Среди наиболее пострадавших оказалась Оренбургская область, в Тюменской вода поднялась позднее. В регионе подтоплены более 3,3 тыс. приусадебных участков и более 700 домов.
Сейчас, по информации МЧС, уровень воды по руслу реки Ишим постепенно снижается. В реке Иртыш в районе села Большой Карагай, что в 120 км к востоку от Тобольска, уровень воды к утру 15 мая за сутки поднялся на 19 см до 1 235 см.
В Ишимском, Абатском и Викуловском районах области сотрудники МЧС отслеживают состояние земляных насыпей и дамб, отмечали в ведомстве. Также МЧС проводит оценку ущерба от паводка.
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