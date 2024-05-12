Ахвердиева: режим ЧС введен в еще двух районах на севере Омской области

Еще в двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводков

В третьем районе Омской области ввели режим ЧС, вода продолжает прибывать из-за прорыва дамбы. Местные жители жалуются на гибель скота

Деревня Ашеваны (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Тарском и Тевризском районах на севере Омской области из-за паводка. Об этом сообщила ТАСС представитель губернатора Мина Ахвердиева.

Ранее этот режим был установлен в Усть-Ишимском районе, где подтопило 317 жилых домов и 467 приусадебных участков. Вывезен из опасных районов 401 человек.

Согласно закону, режим ЧС вводят на территориях, где погибли или есть гибели людей, нанесению ущерба их здоровью или окружающей среде, большие материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В Усть-Ишимском районе прорвало дамбу.

По данным МЧС на 11 мая, уровень воды в реках Ишим и Иртыш поднялся до 869 и 1633 см. Синоптики прогнозируют подъем уровня воды в реке Тара в ближайшие дни.

Жители села Ашеваны рассказали, что им пришлось самостоятельно укреплять дамбу и эвакуировать животных. С их слов, в селе погибло много скота «могут быть сотни». Местная жительница 8 мая заявила порталу NGS55.ru, что в хозяйстве ее родителей погиб весь скот. «Вода все еще прибывает, помогать уже там нечему. Скотина у нас почти вся утонула, людям предлагают эвакуацию, кто-то уже эвакуировался», — приводит ее слова издание.