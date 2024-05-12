Путин предложил переназначить Лаврова, Колокольцева и главу ФСБ

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

В Совет Федерации поступили предложенные президентом Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.



Для проведения консультаций предложены:

на должность Министра внутренних дел — Владимир Колокольцев

на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков

на должность Министра иностранных дел — Сергей Лавров

на должность Министра юстиции — Константин Чуйченко

на должность директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин

на должность директора Федеральной службы безопасности — Александр Бортников

на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии — Виктор Золотов

на должность директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев

на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Александр Линец.



Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Колокольцев — глава МВД России с 2012 года, бывший начальник Главного управления МВД по Москве, генерал полиции. В современной истории России Колокольцев занимает пост главы МВД дольше всех своих предшественников. Он дважды сохранял должность: в 2018 году — когда правительство Дмитрия Медведева обновлялось после президентских выборов — и 2020 году — в кабинете Михаила Мишустина.

Куренков — бывший сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО). В 2007–2008 годах он охранял премьер-министра Виктора Зубкова, а примерно в 2015 году стал адъютантом Путина, говорили собеседники РБК. По информации, опубликованной на сайте МЧС, Куренков работал на различных должностях в ФСБ с 1999 по 2002 год, а затем перешел в Федеральную службу охраны, где проработал с 2002 по 2021 год. В 2021 году он был назначен помощником, а затем заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии России. 25 мая 2022 года он стал министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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