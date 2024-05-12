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Новое правительство 2024 ,  
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Путин предложил переназначить Лаврова, Колокольцева и главу ФСБ

Сюжет
Новое правительство 2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

В Совет Федерации поступили предложенные президентом Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

Для проведения консультаций предложены:

  • на должность Министра внутренних дел — Владимир Колокольцев
  • на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков
  • на должность Министра иностранных дел — Сергей Лавров
  • на должность Министра юстиции — Константин Чуйченко
  • на должность директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин
  • на должность директора Федеральной службы безопасности — Александр Бортников
  • на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии — Виктор Золотов
  • на должность директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев
  • на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Александр Линец.


Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

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Андрей Белоусов

Колокольцев — глава МВД России с 2012 года, бывший начальник Главного управления МВД по Москве, генерал полиции. В современной истории России Колокольцев занимает пост главы МВД дольше всех своих предшественников. Он дважды сохранял должность: в 2018 году — когда правительство Дмитрия Медведева обновлялось после президентских выборов — и 2020 году — в кабинете Михаила Мишустина.

Куренков — бывший сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО). В 2007–2008 годах он охранял премьер-министра Виктора Зубкова, а примерно в 2015 году стал адъютантом Путина, говорили собеседники РБК. По информации, опубликованной на сайте МЧС, Куренков работал на различных должностях в ФСБ с 1999 по 2002 год, а затем перешел в Федеральную службу охраны, где проработал с 2002 по 2021 год. В 2021 году он был назначен помощником, а затем заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии России. 25 мая 2022 года он стал министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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