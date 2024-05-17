Развожаев: в Севастополе отменили занятия в школах после ночной атаки дронов

В Севастополе отменили занятия в школах после ночной атаки дронов

В городе возникли перебои с электроснабжением после ночной атаки беспилотников. Обломки сбитых дронов упали на подстанцию «Севастополь». На восстановление ее работы потребуется около суток, сказал губернатор

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В Севастополе отменили занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах из-за перебоев с электроснабжением после ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Прошу всех отнестись к ситуации с подниманием. Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы как можно скорее. Буду информировать о ходе работ», — написал он в телеграм-канале.

Ночью губернатор сообщил о падении обломков сбитых дронов на подстанцию «Севастополь», в результате часть оборудования была отключена. В части города пропал свет.

По словам Развожаева, на восстановление работы подстанции потребуется около суток. Он предупредил жителей о точечных отключениях электроэнергии.

«О том, когда и в каких районах города будут отключать электричество, будут информировать коммунальные службы», — добавил глава города.

Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь и уничтожении десятков бесплотников и более пяти безэкипажных катеров. Никто не пострадал.

Ночью силы ПВО подавили более десяти дронов над Новороссийском, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате падения БПЛА возникли пожары, их ликвидируют. По предварительным данным, пострадавших нет. По информации оперативного штаба региона, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, там произошел пожар.

По данным Минобороны, всего за ночь силы ПВО сбили 102 дрона над территорией России. Из них 51 беспилотник — над территорией Крыма.