Военные отразили массированную атаку на Севастополь
Системы ПВО Севастополя отразили массированную атаку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов», — написал он. Позднее Развожаев уточнил, что на улице Федоровской пострадавших нет.
До этого он сообщал, что сбиты несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек». «Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко», — добавил он.
Село Полюшка находится к северу от Севастополя.
Гражданская инфраструктура не пострадала, не паниковать не стоит, попросил тогда Развожаев. Он призвал верить только официальным сведениям и не снимать работу ПВО. Ранее этой ночью, объявляя о работе ПВО, губернатор просил покинуть открытое пространство и напомнил о высокой опасности осколков.
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