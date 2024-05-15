Военные отразили массированную атаку на Севастополь

К северу от Севастополя упали осколки ракет, пожар уже потушили, также осколки упали в частном секторе, а над местным аэродромом сбиты несколько ракет, сообщил губернатор

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Системы ПВО Севастополя отразили массированную атаку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов», — написал он. Позднее Развожаев уточнил, что на улице Федоровской пострадавших нет.

До этого он сообщал, что сбиты несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек». «Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко», — добавил он.

Село Полюшка находится к северу от Севастополя.

Гражданская инфраструктура не пострадала, не паниковать не стоит, попросил тогда Развожаев. Он призвал верить только официальным сведениям и не снимать работу ПВО. Ранее этой ночью, объявляя о работе ПВО, губернатор просил покинуть открытое пространство и напомнил о высокой опасности осколков.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.