 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные отразили массированную атаку на Севастополь

Развожаев: пожар в Полюшко потушен, ПВО сбили ракеты у аэродрома Бельбек
Сюжет
Военная операция на Украине
К северу от Севастополя упали осколки ракет, пожар уже потушили, также осколки упали в частном секторе, а над местным аэродромом сбиты несколько ракет, сообщил губернатор
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Системы ПВО Севастополя отразили массированную атаку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов», — написал он. Позднее Развожаев уточнил, что на улице Федоровской пострадавших нет.

До этого он сообщал, что сбиты несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек». «Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко», — добавил он.

Село Полюшка находится к северу от Севастополя.

Гражданская инфраструктура не пострадала, не паниковать не стоит, попросил тогда Развожаев. Он призвал верить только официальным сведениям и не снимать работу ПВО. Ранее этой ночью, объявляя о работе ПВО, губернатор просил покинуть открытое пространство и напомнил о высокой опасности осколков.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Военные отразили массированную атаку на Севастополь
Военные отразили массированную атаку на Севастополь

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Севастополь Михаил Развожаев Крым ракетный обстрел

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Силы ПВО сбили французскую бомбу Hammer и дрон над Белгородской областью
Политика
Путин назвал главную проблему урегулирования конфликта на Украине
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении цеха по производству дронов для ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
Минцифры задумалось о монополии Почты России на доступ к почтовым ящикам Бизнес, 03:36
Небензя назвал присутствие МУС в Совбезе ООН бессмысленным Политика, 02:55
Военные отразили массированную атаку на Севастополь Политика, 02:44
Китай призвал Москву и Киев оперативно возобновить диалог Политика, 02:28
В Севастополе сработала ПВО Политика, 02:26
В Петербурге задержали более 60 мигрантов по делу о коррупции Общество, 01:50
Польша увеличит расходы на разведку и спецслужбы Политика, 01:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин назвал главную проблему урегулирования конфликта на Украине Политика, 01:32
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 01:10
Минздрав объяснил появление списка «запрещенных для водителей» лекарств Общество, 01:09
Врачей клиники Хайдарова в Москве задержали по делу о смерти пациента Общество, 00:49
Блинкен спел в баре Киева песню о красно-бело-синих флагах на улицах Политика, 00:23
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 00:20
Генсек ООН отправил Путину письмо в связи с инаугурацией Политика, 00:10