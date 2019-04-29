Климкин назвал советское прошлое одной из причин несчастья украинцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал на своей странице в Facebook причины несчастья украинцев. Он прокомментировал рейтинг ООН, в котором страны распределялись по уровню счастья граждан. Украина оказалась в конце рейтинга.

Климкин отметил, что для этого есть все основания. По его мнению, причинами такого положения стали «агрессия России на Донбассе, российская оккупация Крыма, коррупция, экономические трудности, советское наследство, Чернобыль».

Согласно Всемирному докладу ООН о счастье за 2018 год, Украина занимает 133-е место из 153 стран. Россия за год опустилась с 49-го на 59-е место.

В апреле американская исследовательская компания Gallup составила свой рейтинг счастливых стран мира за 2018 год. Первое место занял Парагвай, второе — Гватемала и Мексика, а третье — Эль-Сальвадор.