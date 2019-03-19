Климкин обвинил Россию в попытке организовать новую «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев и его европейские партнеры считают необходимым увеличить запасы газа в украинских хранилищах из-за возможных провокаций со стороны России. Об это он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Уверен, что Россия попробует организовать новую «газовую войну». Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах», — заявил Климкин.
Министр также сообщил, что Россия намекала на возможность «тайных договоренностей» по контрактам на транзит газа, в то время как Украина и Евросоюз настаивают на том, что такие соглашения должны соответствовать общеевропейским правилам.
Климкин не уточнил, о каких именно предложениях российской стороны идет речь, но отметил, что в Москве заявляли о возможности договориться, но на собственных условиях. Он добавил, что контракты по существующим условиям не невозможны как политически, так и юридически.