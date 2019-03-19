Климкин обвинил Россию в попытке организовать новую «газовую войну»

Велика вероятность того, что Россия попытается начать «газовую войну», считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Киев настаивает на общеевропейских правилах при заключении на транзит газа

Павел Климкин (Фото: Zuma\TASS)

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев и его европейские партнеры считают необходимым увеличить запасы газа в украинских хранилищах из-за возможных провокаций со стороны России. Об это он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Уверен, что Россия попробует организовать новую «газовую войну». Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах», — заявил Климкин.

Министр также сообщил, что Россия намекала на возможность «тайных договоренностей» по контрактам на транзит газа, в то время как Украина и Евросоюз настаивают на том, что такие соглашения должны соответствовать общеевропейским правилам.

Климкин не уточнил, о каких именно предложениях российской стороны идет речь, но отметил, что в Москве заявляли о возможности договориться, но на собственных условиях. Он добавил, что контракты по существующим условиям не невозможны как политически, так и юридически.