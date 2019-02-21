Климкин рассказал об «украинизации» Крыма в составе России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что спустя Крым пять лет после присоединения к России «стал более украинским». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, полуостров был «недостаточно украинским» до воссоединения Крыма с Россией, из-за этого Украине пришлось заплатить «сверхвысокую цену». Климкин отметил, что в этом виноват сам Киев.

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства также заявил, что за время нахождения в составе РФ Крым не стал «более российским». По мнению украинского министра, Киев за последние годы смог полуостров украинизировать.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за то, чтобы полуостров стал частью России. Украина объявила, что Москва аннексировала Крым, и стала называть полуостров «оккупированной территорией». В связи с этим Украина, многие европейские страны и США ввели против России санкции.