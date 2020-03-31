В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

Необходимость введения штрафов объясняют тем, что несоблюдение режима самоизоляции «отдельными «несознательными» гражданами» может привести к стремительному распространению вирусной инфекции

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4-5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.

В соответствии с документом за первое нарушение — если оно не является уголовно наказуемым и не подлежит наказанию по нормам федерального Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — физических лиц предлагается штрафовать на 4 тыс. руб., за повторное — на 5 тыс. руб.

Аналогичный, повышенный до 5 тыс. руб., штраф предлагается назначать за нарушением режима самоизоляции с использованием автомобиля. Автомобиль при этом может быть задержан и помещен на специализированную стоянку либо лишен возможности передвигаться «при помощи блокирующих устройств».

В пояснительной записке к законопроекту, его разработчик, депутат-единоросс Кирилл Щитов отмечает, что при отсутствии наказаний за нарушение вводимых властями Москвы ограничений «отдельные «несознательные» граждане» могут игнорировать их, что сделает «в значительной степени бессмысленным» добросовестное соблюдение тех же правил подавляющим большинством москвичей и может привести «к стремительному распространению вирусной инфекции, причинению тяжелейшего вреда жизни и здоровью москвичей».