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В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

Необходимость введения штрафов объясняют тем, что несоблюдение режима самоизоляции «отдельными «несознательными» гражданами» может привести к стремительному распространению вирусной инфекции
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4-5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.

В соответствии с документом за первое нарушение — если оно не является уголовно наказуемым и не подлежит наказанию по нормам федерального Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — физических лиц предлагается штрафовать на 4 тыс. руб., за повторное — на 5 тыс. руб.

Аналогичный, повышенный до 5 тыс. руб., штраф предлагается назначать за нарушением режима самоизоляции с использованием автомобиля. Автомобиль при этом может быть задержан и помещен на специализированную стоянку либо лишен возможности передвигаться «при помощи блокирующих устройств».

В пояснительной записке к законопроекту, его разработчик, депутат-единоросс Кирилл Щитов отмечает, что при отсутствии наказаний за нарушение вводимых властями Москвы ограничений «отдельные «несознательные» граждане» могут игнорировать их, что сделает «в значительной степени бессмысленным» добросовестное соблюдение тех же правил подавляющим большинством москвичей и может привести «к стремительному распространению вирусной инфекции, причинению тяжелейшего вреда жизни и здоровью москвичей».

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В том же законопроекте факт нарушения режима самоизоляции разрешает фиксировать камерами городской системы видеонаблюдения. В этом случае постановление о вынесении наказания может быть вынесено «без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Фиксировать нарушения и составлять протоколы о них смогут сотрудники полиции, в том числе полиции на транспорте.

Кроме того, законопроект предусматривает введение штрафов (для юридических лиц до 300 тыс. руб., при повторном нарушении — до 500 тыс. руб.) за неисполнение указаний городских властей о временной приостановке мероприятий с очным присутствием граждан.

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29 марта мэр Москвы Сергей Собянин обязал всех жителей столицы соблюдать режим самоизоляции, покидая квартиру только для того, чтобы пойти на работу или сходить в магазин, а также в некоторых других прямо прописанных в указе градоначальника случаях.

Госдума утром 31 марта приняла пакет законопроектов, предусматривающих, в частности, введение штрафов за нарушение карантина, которое повлекло угрозу распространения заболевания, в размере до 40 тыс. руб. (для физических лиц). Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека, но деяние при этом не содержит признаков уголовного преступления, максимальный размер штрафа для физического лица увеличивается до 300 тыс. руб. В случае уголовного преследования нарушителю карантина может грозить до 5 лет лишения свободы.

За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек. Подавляющее большинство зараженных — 387 — выявлено в Москве.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, законопроект, Мосгордума, коронавирус
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