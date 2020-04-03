Спикер Мосгордумы сообщил о штрафах из-за езды вдвоем на машине по Москве

По словам Алексея Шапошникова, проехать на автомобиле вдвоем смогут те москвичи, которые живут вместе. Перед поездкой им нужно взять с собой паспорт

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Передвигаться на машине по Москве во время действия режима самоизоляции теперь можно будет только по одному человеку. Об этом в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале» заявил спикер городской думы Алексей Шапошников.

Вдвоем по городу на личном транспорте смогут проехать те москвичи, которые живут вместе, уточнил он. «Если они живут вместе, это абсолютно верное уточнение. Они находятся на совместной самоизоляции, то есть, если что-то у них есть, они уже друг с другом пересеклись», — сказал он. Шапошников добавил, что перед поездкой им нужно взять с собой паспорта.

В магазины на личном автомобиле по возможности нужно ехать одному, заявил спикер. «Он [москвич] не может посадить второго, третьего, четвертого [пассажиров]», — указал Шапошников и отметил, что в противном случае будет нарушена дистанция 1,5 м, за что предусмотрен штраф.

При этом в действующих законах таких штрафов напрямую не предусмотрено. РБК отправил запрос Шапошникову.