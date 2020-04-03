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Спикер Мосгордумы сообщил о штрафах из-за езды вдвоем на машине по Москве

По словам Алексея Шапошникова, проехать на автомобиле вдвоем смогут те москвичи, которые живут вместе. Перед поездкой им нужно взять с собой паспорт
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Передвигаться на машине по Москве во время действия режима самоизоляции теперь можно будет только по одному человеку. Об этом в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале» заявил спикер городской думы Алексей Шапошников.

Вдвоем по городу на личном транспорте смогут проехать те москвичи, которые живут вместе, уточнил он. «Если они живут вместе, это абсолютно верное уточнение. Они находятся на совместной самоизоляции, то есть, если что-то у них есть, они уже друг с другом пересеклись», — сказал он. Шапошников добавил, что перед поездкой им нужно взять с собой паспорта.

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В магазины на личном автомобиле по возможности нужно ехать одному, заявил спикер. «Он [москвич] не может посадить второго, третьего, четвертого [пассажиров]», — указал Шапошников и отметил, что в противном случае будет нарушена дистанция 1,5 м, за что предусмотрен штраф.

При этом в действующих законах таких штрафов напрямую не предусмотрено. РБК отправил запрос Шапошникову.

В Мосгордуме накануне сообщили, что москвичи смогут поехать на личных автомобилях или на такси в другой район в случае серьезной необходимости. При этом полицейские смогут остановить машину и поинтересоваться целью поездки.

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Общество

2 апреля мэр Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение самоизоляции в городе. При первом нарушении гражданин будет оштрафован на 4 тыс. руб., а при повторном или с использованием транспортного средства — на 5 тыс., при этом автомобиль отправят на штрафстоянку.

Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье действует с 30 марта. В этот период гражданам разрешено выходить из дома лишь в особых случаях — за продуктами в ближайший магазин, в аптеку, выгулять домашнее животное на разрешенном расстоянии 100 м или для обращения за срочной медицинской помощью. В мэрии пояснили, что если пешком можно дойти только до ближайшего магазина или аптеки, то на своей машине или такси можно доехать до соседнего гипермаркета. В Москве пока решили не вводить пропускной режим.

В период самоизоляции метро и наземный общественный транспорт, а также сервисы такси и больницы продолжат работать в обычном режиме, заверили столичные власти. При этом Собянин пообещал, что срок действия проездных будет продлен до 1 мая, если по нему будет совершено не более шести поездок.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, штрафы, Алексей Шапошников
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