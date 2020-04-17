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Пандемия коронавируса ,  
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В Канаде заявили о задержке депортации бывшего эсэсовца из-за COVID-19

Рассмотрение всех дел, кроме тех, что ведутся в отношении задержанных, приостановлено из-за пандемии коронавируса. Оно возобновится после распоряжения властей

Власти Канады не могут начать рассматривать дело о возможной депортации бывшего нациста Гельмута Оберлендера, которого подозревают в причастности к геноциду в Ростовской области в 1940-х годах, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анну Пейп.

По ее словам, все личные слушания и урегулирования дел, которые ведет IRB, были приостановлены на фоне распространения коронавируса. Рассмотрение возобновится после отдельного распоряжения властей.

Совет по иммиграции и беженцам продолжает рассматривать некоторые дела, но только в отношении тех, кто был задержан. «Но эти меры отдела по иммиграции не касаются дела господина Оберлендера, поскольку он не задержан», — сказала Пейп.

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По ее словам, Оберлендер может быть депортирован из Канады, но только после того, как на слушаниях будет принято решение об обоснованности обвинений против него.

Гельмут Оберлендер был переводчиком зондеркоманды СС во время Великой Отечественной войны. В феврале Следственный комитет запросил у Канады данные о нем, поскольку подозревал бывшего нациста в причастности к убийству 214 воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. Также стало известно, что Оберлендера лишили канадского гражданства в конце 2019 года после того, как стало известно, что он скрыл от властей свое участие в зондеркоманде.

Позже в Канаде заявили, что в отношении Оберлендера не ведется никаких процедур выдачи, а его дело находится на рассмотрении Совета по иммиграции и беженцев.

В начале апреля имя Оберлендера вновь стало фигурировать в сообщениях СК, однако на этот раз следователи подозревали его в участии в убийстве более 30 тыс. человек в Ростовской области в 1942-1943 годах. СК возбудил уголовное дело по ст. 357 Уголовного кодекса (Геноцид).


 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, геноцид, Великая Отечественная война
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