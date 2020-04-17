В Канаде заявили о задержке депортации бывшего эсэсовца из-за COVID-19

Рассмотрение всех дел, кроме тех, что ведутся в отношении задержанных, приостановлено из-за пандемии коронавируса. Оно возобновится после распоряжения властей

Власти Канады не могут начать рассматривать дело о возможной депортации бывшего нациста Гельмута Оберлендера, которого подозревают в причастности к геноциду в Ростовской области в 1940-х годах, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анну Пейп.

По ее словам, все личные слушания и урегулирования дел, которые ведет IRB, были приостановлены на фоне распространения коронавируса. Рассмотрение возобновится после отдельного распоряжения властей.

Совет по иммиграции и беженцам продолжает рассматривать некоторые дела, но только в отношении тех, кто был задержан. «Но эти меры отдела по иммиграции не касаются дела господина Оберлендера, поскольку он не задержан», — сказала Пейп.

По ее словам, Оберлендер может быть депортирован из Канады, но только после того, как на слушаниях будет принято решение об обоснованности обвинений против него.