СК запросил у Канады данные о возможном участнике геноцида в 1942 году

Следственный комитет запросил у Канады материалы по уголовным делам в отношении бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к убийству 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 1940-х и 1960-х годах некоторых переводчиков и других участников зондеркоманды, участвовавшей в массовом убийстве детей в Краснодарском крае, задержали и осудили — они признались в преступлении. Оберлендеру же удалось скрыться от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии, и он избежал наказания, сообщили в СК.

Однако ведомство установило, что в декабре 2019 года Верховный суд Канады лишил гражданства Оберлендера, который скрыл от властей свое участие в составе зондеркоманды.

Материал дополняется