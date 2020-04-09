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СК возбудил дело о геноциде в Ростовской области в 1940-х годах

По архивным данным, было убито более 30 тыс. человек. В причастности к убийствам подозревают бывшего члена СС Гельмута Оберлендера. Ранее СК подозревал его в убийстве 214 детей в 1940-х годах
Гельмут Оберлендер (Фото: public domain)

Следственный комитет возбудил дело об убийстве более 30 тыс. человек в Ростовской области членами Национал-социалистической немецкой рабочей партии (NSDAP) в 1942-43 годах, говорится на сайте СК. Также следователи полагают, что к этим убийствам причастен недавно лишенный гражданства Канады бывший член СС Гельмут Оберлендер, утверждает «РИА Новости» со ссылкой на материалы СК.

Дело возбуждено по ст. 357 Уголовного кодекса (Геноцид) «по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны», говорится в сообщении СК.

В середине февраля Следственный комитет запросил у Канады информацию об Оберлендере, который служил переводчиком зондеркоманды СС. Его подозревают в причастности к убийству 214 воспитанников детского дома в Ейске во время Великой Отечественной войны.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
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