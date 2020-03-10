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В ФРГ заявили об обращении к России по делу бывшего нациста Оберлендера

Здание ейского детского дома (Фото: СК РФ)

Прокуратура ФРГ обратилась к российской стороне за доказательствами причастности бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера к массовому убийству детей в Ейске в 1942 году. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

По словам Вилла, немецкой стороне известно о событиях в Ейске (в 1942 году нацистские каратели убили 214 воспитанников детского дома в городе в Краснодарском крае. — РБК).

«Мы знаем, что его (преступление) совершило подразделение 10А. Но эти подразделения были очень многочисленными. Должны быть предоставлены доказательства, что Оберлендер действительно был в Ейске», — заявил прокурор.

Он отметил, что центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма контактирует со Следственным комитетом России и по делу Оберлендера, и по другим делам. 

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила «РИА Новости», что ведомство пока не получало запросов от Германии по делу Оберлендера.

В октябре 2019 года ФСБ рассекретила документы, касающиеся массового убийства детей в Ейске. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид) в отношении 96-летнего Гельмута Оберлендера, который входил в состав карательной команды.

После войны Оберлендеру удалось скрыться от правосудия, а затем иммигрировать в Канаду, где он находится и сейчас. Он скрыл свое участие в зондеркоманде от канадских властей, за что в 2017 году его лишили гражданства.

В феврале СК запросил у Оттавы данные об Оберлендере. Власти страны начали рассматривать вопрос депортации бывшего эсэсовца, однако процедура его выдачи России не была запущена. По словам адвоката Оберлендера, его нельзя депортировать в Россию, так как он имеет статус лица, постоянно проживающего в Канаде.

Теги: геноцид, Великая Отечественная война, Ейск
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