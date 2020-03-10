В ФРГ заявили об обращении к России по делу бывшего нациста Оберлендера

Здание ейского детского дома (Фото: СК РФ)

Прокуратура ФРГ обратилась к российской стороне за доказательствами причастности бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера к массовому убийству детей в Ейске в 1942 году. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

По словам Вилла, немецкой стороне известно о событиях в Ейске (в 1942 году нацистские каратели убили 214 воспитанников детского дома в городе в Краснодарском крае. — РБК).

«Мы знаем, что его (преступление) совершило подразделение 10А. Но эти подразделения были очень многочисленными. Должны быть предоставлены доказательства, что Оберлендер действительно был в Ейске», — заявил прокурор.

Он отметил, что центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма контактирует со Следственным комитетом России и по делу Оберлендера, и по другим делам.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила «РИА Новости», что ведомство пока не получало запросов от Германии по делу Оберлендера.